Цукерберг вышел на третье место в рейтинге миллиардеров Bloomberg

Соответствующий рейтинг опубликован на сайте агентства.

По предварительным данным, на сегодняшний день состояние Цукерберга составило 81,6 млрд долларов, а Баффета - 81,2 млрд долларов.

Первое место удерживает основатель Amazon Джефф Безос - 142 млрд долларов, основатель Microsoft Билл Гейтс расположился на второй строчке рейтинга с состоянием 94,2 млрд. Кроме того, Bloomberg отмечает, что на торгах в пятницу, 6 июля, акции Facebook подорожали на 2,4%, что увеличило состояние Цукерберга.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", глава Facebook Марк Цукерберг утверждает, что для восстановления утерянных данных юзеров потребуется несколько лет.

По его словам, его компания вела недостаточную работу над обеспечением безопасности социальной сети, ведь в штате всего было заявлено 10 тыс человек, отвечающих за этот кусок работы. И этого оказалось мало, чтобы защитить ее клиентов.