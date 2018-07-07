14:55 07.07.2018 | Экономика | Новости
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Цукерберг вышел на третье место в рейтинге миллиардеров Bloomberg

Один из разработчиков и основателей социальной сети Facebook Марк Цукерберг занял третье место, обогнав инвестора Уоррена Баффета в глобальном рейтинге миллиардеров Bloomberg.

Цукерберг вышел на третье место в рейтинге миллиардеров Bloomberg

Соответствующий рейтинг опубликован на сайте агентства.

По предварительным данным, на сегодняшний день состояние Цукерберга составило 81,6 млрд долларов, а Баффета - 81,2 млрд долларов.

Первое место удерживает основатель Amazon Джефф Безос  - 142 млрд долларов, основатель Microsoft Билл Гейтс расположился на второй строчке рейтинга с состоянием 94,2 млрд. Кроме того, Bloomberg отмечает, что на торгах в пятницу, 6 июля, акции Facebook подорожали на 2,4%, что увеличило состояние Цукерберга.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", глава Facebook Марк Цукерберг утверждает, что для восстановления утерянных данных юзеров потребуется несколько лет.

По его словам, его компания вела недостаточную работу над обеспечением безопасности социальной сети, ведь в штате всего было заявлено 10 тыс человек, отвечающих за этот кусок работы. И этого оказалось мало, чтобы защитить ее клиентов.


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