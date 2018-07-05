17:30 05.07.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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В "ЛНР" боевиков начали подготавливать в детских лагерях

Российские оккупанты намерены пополнять ряды своей "армии" за счет молодежи. В детских лагерях "ЛНР" растят юных боевиков.

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Об этом написал в Facebook координатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук.

По его словам, на оккупированных территориях Луганской области местные "власти" и их российские кураторы взялись за зомбирование и "обучение" молодежи с целью будущего привлечения в ряды "2-го армейского корпуса ЛНР".

На базе детского оздоровительного лагеря "Мечта" оккупационная администрация Краснодонского района с 29 июня по 8 июля проводит "патриотические" полевые сборы молодежи. В данных мероприятиях принимают участие порядка 700 человек.

Тымчук пояснил, что основной целью этих сборов является "патриотическое воспитание" и начальная военная подготовка молодежи. Боевики учат молодежь использованию огнестрельного оружия, основам рукопашного боя, и т.д.

Как ранее сообщал УРА-Информ, в конце июня ротой глубинной разведки одного из подразделений из состава резерва Объединенных сил была проведена успешная операция по освобождению и взятию под контроль одного важного населенного пункта Золотое-4.


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