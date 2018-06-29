17:34 29.06.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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На водоемах Украины с начала года погибли почти 500 человек

Около полтысячи граждан погибли на украинских водоемах. Так, с начала июня количество погибших составляет более 170 человек.

На водоемах Украины с начала года погибли почти 500 человек

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

Как отмечается, с началом купального сезона, в Запорожской и Николаевской областях спасатели массово вылавливают из акватории Черного и Азовского морей отдыхающих, которых относит от берега на надувных матрасах. Каждый день фиксируется до десяти подобных случаев.

Известно, что самой распространенной причиной несчастных случаев на воде является несоблюдение гражданами правил безопасного поведения. К примеру, граждане часто не учитывают штормовые предупреждения и пользуются плавсредствами при шквалах. В разгар летних каникул увеличивается также количество погибших и среди детей. В июне на водоемах погибли уже более 20 детей, восьмерых удалось спасти.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в Харьковской области отец годовалого ребенка на минуту отвлекся на второго ребенка и вышел из ванной комнаты. Когда отец вернулся в ванную, то обнаружил тело своего сына в бездыханном состоянии.
 


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