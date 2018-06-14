Эксклюзив: "Польский работодатель готов платить украинцам больше, чем местным специалистам", - В. Воскобойник

По его словам, проблему усугубляет и то, что до 2050 года 40% поляков будут в возрасте выше 65 лет. Т.е. с рынка будут уходить рабочие кадры.

"Полякам нужна рабочая сила. И они могут платить украинцам столько же, сколько и себе – во-первых. А во-вторых, 24% фирм, которые нанимают украинцев на работу, согласны платить больше именно украинцам. Поскольку поляк, который живет там, не нуждается в жилье. Ему не нужно готовить отдельный пакет документов. Не нужно его учить, поскольку он и так все знает. Украинцу, который приезжает работать в Польшу, нужно предоставить жилье, нужно провести обучение, нужно подготовить специальный пакет документов. А это все требует дополнительных человеко-часов. И поэтому, по словам поляков, украинцы уже обходятся им дороже. Поэтому украинская рабочая сила – это не дешевая рабочая сила", — отметил В.Воскобойник.