Меган Маркл продолжает привыкать к роли герцогини Сассекской

Об этом передает Entertainment Tonight.

Вчера, 9 июня по время церемонии поздравления бабушки своего супруг Маркл прижала к себе все внимание роскошным нарядом светло-розового цвета от Carolina Herrera со стильным вырезом, полностью обнажает плечи. Вероятно, что девушка просто не знала, что все женщины королевской семьи должны выходить к британцам в наряде, который плечи прикрывает.

В итоге, герцогиня Сассекская заняла место позади членов семьи монарха и скромно общалась с другими участниками мероприятия, уступив первенство другим женам монаршего рода.

Как сообщалось в "УРА-Информ", ранее британская королева Елизавета II официально отпраздновала свой 92 день рождения. На праздничной церемонии присутствовали принц Гарри и герцогиня Сассекская Меган Маркл, а также Жена принца Уильяма герцогиня Кембриджская Кейт и жена принца Чарльза герцогиня Корнкольска Камилла. Супруги монарших жен прибыли поздравить свою бабушку верхом на белых лошадях.