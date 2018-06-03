В Николаеве мужчина пошел в магазин с гранатами - ФОТО

Он пришел в магазин с гранатами. Как сообщает пресс-служба областной полиции, инцидент произошел около девяти часов утра.

В Корабельное отделение полиции позвонили местные жители с сообщением, что в одном из магазинов, расположенном по улице Знаменская у неизвестного мужчины из кармана видны предметы, похожие на гранаты.

На место инцидента сразу же прибыла полиция, а также спасатели и взрывотехники. Район возможной опасности был оцеплен правоохранителями.

Уже на месте правоохранители установили, что 57-летний местный житель действительно имел при себе три ручные гранаты РГД-5. Его задержали, вместе с тем давать какие-либо показания и объяснения он отказался. Гранаты были изъяты и отправлены на экспертизу.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в результате взрыва гранаты в Подольском районе столицы погиб один человек. По словам одного из очевидцев, у подъезда своего дома он обнаружил сидящего на лавочке человека, который что-то держал в руках. Затем раздался громкий хлопок и его отбросило на пару метров.