Харьковский суд продлил арест Зайцевой и Дронову

Суд продлил обоим меру пресечения на 60 дней. Как сообщила пресс-служба прокуратуры Харьковской области, следующее заседание состоится 5 июня.

Напомним, вечером 18 октября 2017 года на перекрестке улицы Сумская и переулка Мечникова в Харькове автомобиль Lexus RX под управлением девушки 20 лет, двигаясь на запрещающий сигнал светофора, совершил столкновение с автомобилем Volkswagen Touareg. В результате столкновения Lexus вылетел на тротуар и совершил наезд на 11 пешеходов, пять из которых погибли на месте. Еще одна девушка умерла от полученных травм в больнице утром 26 октября 2017 года. Кроме того, в результате ДТП пострадала пассажирка Lexus'а.

Как сообщал УРА-Информ, 20 октября 2017 года Киевский райсуд Харькова арестовал водителя Lexus Елену Зайцеву на 60 дней без возможности внесения залога.

6 ноября 2017 года было объявлено о подозрении водителю Volkswagen Touareg Геннадию Дронову. Суд определил ему меру пресечения в виде содержания под стражей без возможности внесения залога.