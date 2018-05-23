13:15 23.05.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
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Население Украины возмущено стремительным ростом цен, коррупцией и войной на Донбассе

Большинство украинцев определило процветающую ситуацию с ростом коррумпированности руководства страны и войну на Донбассе, как основные проблемы государства.

Население Украины возмущено стремительным ростом цен, коррупцией и войной на Донбассе

Об этом информируют данные опроса, заказанным Международным республиканским институтом IRI. 

Так, 41% опрошенной части населения считает длительные военные действия на Донбассе главной проблемой, коррупцию власти отнесло к острым наболевшим вопросам только на один процент меньше людей - 40% опрошенных. После этих моментов люди массово упоминали экономические проблемы, среди которых резкий рост цен – 27%, тарифов ЖКХ – 25%, безработица – 23%. 

20% опрошенных определили среди основных проблем критический процесс в системе украинского здравоохранения, некомпетентность руководства – 15%, политическую нестабильность – 12%, снижение курса гривны – 11%. 

Также граждан Украины спрашивали о том, что они относят к важному лично для себя. Тогда коррупцию вспомнила только четверть, для 42% такой проблемой есть рост цен, поднятие тарифов ЖКХ – для 38%, война на Донбассе – для 25%. 

Вопрос касательно здравоохранения, что стоит в материальной недоступности лечения для большей части граждан, – стоит лично острой проблемой для 23%. Безработицу определили лично важным моментом 21% опрошенных. 

В общем было опрошено 2400 граждан Украины в возрасте 18 лет и старше, у которых есть право голосовать. Выборка есть репрезентативной по полу, возрасту, региону и размеру населенного пункта. Определенная погрешность не больше двух процентов. Коэффициент охвата респондентов составил 65,4%. 

Напомним, как сообщал ранее  "УРА-Информ", люди возмущены, что цену проезда в столице планируют поднять с пяти до восьми гривен с 14 июля 2018 года.


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