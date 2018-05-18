14:16 18.05.2018 | Общество | Новости
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Telegram применяет технологии Минобороны РФ для ухода от блокировки

Известное приложение для общения и звонков Telegram применяет концепцию автоматической замены IP-адресов с целью обхода блокировок. Работники российского Минобороны одержали  три патента на эту технологию приблизительно десять  лет назад.

Telegram применяет технологии Минобороны РФ для ухода от блокировки

Об этом сообщают местные СМИ.

Telegram применяет концепцию "пакет в пакете", способы внедрения которой рассказаны в патентах Минобороны. Также используется эффективное сквозное шифрование. Идея, которая соединяет патенты Минобороны, состоит в улучшения качества работы сегмента сети при негативных разрушающих влияниях.

Экс-руководитель особых направлений одного из отделов Telegram Антон Розенберг заявил, что мессенджер не применял патенты оборонного ведомства.

По его убеждениям, средства обхода блокировок легко понять и лежат на поверхности.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", заблокированный в России мессенджер Telegram обжаловал решение Верховного суда РФ, который признал законным приказ ФСБ о передаче спецслужбе ключей дешифрования сообщений пользователей.


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