Telegram применяет технологии Минобороны РФ для ухода от блокировки

Об этом сообщают местные СМИ.

Telegram применяет концепцию "пакет в пакете", способы внедрения которой рассказаны в патентах Минобороны. Также используется эффективное сквозное шифрование. Идея, которая соединяет патенты Минобороны, состоит в улучшения качества работы сегмента сети при негативных разрушающих влияниях.

Экс-руководитель особых направлений одного из отделов Telegram Антон Розенберг заявил, что мессенджер не применял патенты оборонного ведомства.

По его убеждениям, средства обхода блокировок легко понять и лежат на поверхности.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", заблокированный в России мессенджер Telegram обжаловал решение Верховного суда РФ, который признал законным приказ ФСБ о передаче спецслужбе ключей дешифрования сообщений пользователей.