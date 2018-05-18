Telegram применяет технологии Минобороны РФ для ухода от блокировки

Известное приложение для общения и звонков Telegram применяет концепцию автоматической замены IP-адресов с целью обхода блокировок. Работники российского Минобороны одержали три патента на эту технологию приблизительно десять лет назад.
Об этом сообщают местные СМИ.
Telegram применяет концепцию "пакет в пакете", способы внедрения которой рассказаны в патентах Минобороны. Также используется эффективное сквозное шифрование. Идея, которая соединяет патенты Минобороны, состоит в улучшения качества работы сегмента сети при негативных разрушающих влияниях.
Экс-руководитель особых направлений одного из отделов Telegram Антон Розенберг заявил, что мессенджер не применял патенты оборонного ведомства.
По его убеждениям, средства обхода блокировок легко понять и лежат на поверхности.
Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", заблокированный в России мессенджер Telegram обжаловал решение Верховного суда РФ, который признал законным приказ ФСБ о передаче спецслужбе ключей дешифрования сообщений пользователей.
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