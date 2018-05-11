В Госпродпотребслужбе назвали возможную причину отравления в Черкассах

Об этом сообщает глава Госпродпотребслужбы Киева Олег Рубан на пресс-конференции.

Как заверил Рубан, в инциденте с отравлениями в Черкассах и Днепропетровской нет взаимосвязи. По его мнению, главной причиной происшествия следует считать осуществление всех ремонтных работ. Это часто служит одной из главных версий, когда фиксируются такие отравления, хотя в Черкассах ее до сих пор проверяют правоохранительные органы.

Глава столичной Госпродпотребслужбы заявил о существовании еще одной версии, которая касается использования биологического оружия, хотя такие происшествия не регистрировались в стране за последние десять лет.



Рубан напомнил, что в столице чаще всего обнаруживаются случаи отравления из-за ремонтов. Так, во время ремонта в гимназии "Киевская Русь", где был плохо уложен линолеум, с несоблюдением технологических процессов. Из-за этого зафиксировали превышение нормы формальдегидов, фенолов в 5-20 раз. Было утверждено решение на уровне городского главы об осуществлении обязательного лабораторного исследования после всех ремонтных работ перед допуском детей.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", всех пострадавших от отравления в Черкассах детей перевели из отделения интенсивной терапии в обычные палаты.