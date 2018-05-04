09:32 04.05.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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С пятницы в Днепропетровской области целый город останется без воды из-за долгов

С пятницы, 4 мая, по всему Новомосковску будет отсутствовать подача воды в дома.

С пятницы в Днепропетровской области целый город останется без воды из-за долгов

Отключение связано с задолженностью местного предприятия "Новомосковск водоканал". Как сообщили в пресс-службе коммунального предприятия "Днепрводоканал", на сегодняшний день задолженность предприятия составляет 11 миллионов 468 тысяч 147 гривен.

Поэтому, в связи с неуплатой "Днепрводоканал" не может выполнять свои обязательства по оплате перед ДТЭК, а также Аульским водоводом, - пояснили в пресс-службе.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Киеве из-за ремонтных работ начинаются плановые отключения холодной воды. Как сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации, составлен график отключения холодной воды на период со 2 по 4 мая текущего года.


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