07:45 26.04.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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В Харьковской области на взятке попался полицейский - ФОТО

Сотрудники Службы безопасности Украины Харьковской области задержали подполковника полиции.

В Харьковской области на взятке попался полицейский - ФОТО

Офицер попался на взятке. Он требовал от директора частного предприятия восемь тысяч долларов, обещая за эти деньги открыть уголовное дело по должникам предпринимателя.

Как сообщает пресс-центр СБУ, правоохранители задокументировали получение первой части денег в размере двух тысяч долларов, а затем задержали полицейского вблизи рабочего места, когда он получал вторую части взятки в размере шести тысяч долларов.

Сейчас решается вопрос об объявлении задержанному о подозрении в совершении преступления и избрании меры пресечения.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, во Львове в понедельник, 23 апреля, сотрудники Управления Службы безопасности Украины в области разоблачили двух инспекторов управления патрульной полиции города. Правоохранители попались на взятке. Как сообщает пресс-служба прокуратуры во Львовской области, было установлено, что лейтенанты полиции требовали с местного жителя 300 долларов.


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