Красный Крест отправил на оккупированный Донбасс гуманитарную помощь

По предварительным данным, грузовики перевозили медицинские препараты для населения на востоке нашей свтраны. Также среди вещей были гигиенические наборы, песок для фильтрации, сварочные аппараты, колеса, IT-оборудование, сульфат алюминия и теплицы совокупным весом около 148 тонн.

Отмечается, что груз был отправлен через контрольно-пропускной пункт въезда-выезда Новотроицкое.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", страны-участницы Организации Объединенных Наций готовы выделить дополнительные средства для предотвращению гуманитарной катастрофы на востоке Украины.