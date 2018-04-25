Украинских ученых станут наказывать за плагиат

Об этом сообщает пресс-служба Минобразования.

В ведомстве добавили, что если требования законодательства не будут соблюдаться, аттестационное оценочная кампания МОН прекращается в сторону нарушителя, а решение ученого совета ликвидируется, выдача государственного документа не происходит, чтобы нарушитель не мог присвоить ученое звание.

В частности, если МОН выявит нарушения требований законодательства по вопросам присвоения ученых званий, человек может быть избавлен от такого звания путем сбора аттестационной коллегией МОН и подписи решения ученого совета об устранении ученого звания в определенном МОН порядке.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", режиссер Чарли Кесслер подал в суд на создателей популярного сериала "Очень странные дела" Мэтта и Росса Дафферов, обвинив их в плагиате.