18:31 25.04.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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Украинских ученых станут наказывать за плагиат

Исследователям в Украине планируют ввести систему наказаний за плагиат, в рамках которой им будет отказано в присвоении звания или у них будут отнимать звания. Правительство утвердило такое постановление 25 апреля, чтобы внести перемены в порядок утверждения решений о присвоении ученых званий при нарушении академической добродетели.

Украинских ученых станут наказывать за плагиат

Об этом сообщает пресс-служба Минобразования.

В ведомстве добавили, что если требования законодательства не будут соблюдаться, аттестационное оценочная кампания МОН прекращается в сторону нарушителя, а решение ученого совета ликвидируется, выдача государственного документа не происходит, чтобы нарушитель не мог присвоить ученое звание.

В частности, если МОН выявит нарушения требований законодательства по вопросам присвоения ученых званий, человек может быть избавлен от такого звания путем сбора аттестационной коллегией МОН и подписи решения ученого совета об устранении ученого звания в определенном МОН порядке.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", режиссер Чарли Кесслер подал в суд на создателей популярного сериала "Очень странные дела" Мэтта и Росса Дафферов, обвинив их в плагиате.


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