В Украине в пятницу будет ветрено, но тепло

В некоторых регионах будет прохладно, однако в остальных или умеренно тепло, или ветрено. В большинстве областей будет преобладать сухая воздушная масса, правда на востоке будет дождь.

Ветер северо-западный, 7-12 метров на секунду, ночью и утром порывы могут достигать 15-20 метров на секунд.

Столбики термометра не будут опускаться очень низко, однако и недавний тепловой рекорд также ожидать не стоит. Ожидается до 13-18 градусов тепла.

В Киеве сегодня ожидается пасмурная погода. Утром возможно небольшое прояснение, но безоблачным небо будет недолго. Осадков синоптики не обещают. Температура воздуха ночью составит 6-8 градусов тепла. Днем потеплеет до 16-18 градусов.

На западе Украины без осадков. Температура воздуха ночью составит 3-9 теплых градусов. Днем столбики термометров покажут от 13 до 19 градусов тепла.

На севере страны осадков также не ожидается. Температура воздуха ночью составит 3-9 градусов тепла. Днем потеплеет до 12-19 градусов.

В центре Украины ночью местами небольшой дождь, днем осадков не ожидается. Температура воздуха ночью составит 3-9 градусов тепла. Днем потеплеет до 13-19 градусов.

На востоке страны в пятницу возможен небольшой дождь. Температура воздуха ночью составит 4-9 градусов со знаком плюс. Дневная температура воздуха составит 10-16 градусов тепла.

На юге Украины сегодня сухо и тепло, только ночью в Херсонской и Запорожской областях местами небольшой дождь. Ночью температура воздуха составит 5-11 теплых градусов. Днем воздух прогреется до 13-20 градусов.

В Крыму в пятницу также без осадков. Температура воздуха ночью составит 6-11 градусов тепла. Днем потеплеет до 12-18 градусов.

Народный прогноз: 20 апреля отмечается день памяти святого мученика Руфина, диакона и девицы Акилины и с ними 200 воинов. Если на Акулину дождь, то яровые будут плохие, а калина уродится хорошая. С этого времени появляются первые грибы - сморчки. Наши предки на Акилину наблюдали за небом: если на нем было много звезд - это обещало хороший урожай грибов и ягод.