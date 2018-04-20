12:32 20.04.2018 | Общество | Новости
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Лондонский суд арестовал яхту российского миллиардера

Суд Лондона в пятницу, 20 апреля, постановил арестовать 115-метровую яхту Luna стоимостью 492 миллиарда долларов.

Лондонский суд арестовал яхту российского миллиардера

Она принадлежит российскому миллиардеру Фархаду Ахмедову. Теперь яхта, по решению суда, должна отойти во владение бывшей жены миллиардера - Татьяне Ахмедовой, с которой он находится в процессе раздела имущества.

Как сообщает Bloomberg, сейчас судно находится в сухом доке в Дубае. Судья Чарльз Хаддон-Кейв во время заседания заявил, что Ахмедов пытался скрыть от британских властей яхту и перегнал ее в Дубай, чтобы она была "далеко за пределами досягаемости английского суда".

Изначально эта девятипалубная яхта с двумя вертолетными площадками была построена для Романа Абрамовича, а Ахмедов купил ее в 2014 году. На судне есть 20-метровый бассейн и даже мини-подлодка.

Сам бизнесмен во время слушаний заявил, что его жена раньше была на его содержании, обвинил "циничных адвокатов" в том, что они обратились в лондонский суд за разводом после того, как брак был расторгнут в России.

На решение суда, по мнению российского миллиардера, также повлияли напряженные отношения между Россией и Великобританией.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Высокий суд Англии и Уэльса арестовал активов группы "Энергетический стандарт" бизнесмена Константина Григоришина. Арест наложен в рамках обеспечительной меры для выполнения решения суда о выплате свыше 300 миллионов долларов компаниям Владимира Лукьяненко и Вадима Новинского.


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