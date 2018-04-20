Лондонский суд арестовал яхту российского миллиардера

Она принадлежит российскому миллиардеру Фархаду Ахмедову. Теперь яхта, по решению суда, должна отойти во владение бывшей жены миллиардера - Татьяне Ахмедовой, с которой он находится в процессе раздела имущества.

Как сообщает Bloomberg, сейчас судно находится в сухом доке в Дубае. Судья Чарльз Хаддон-Кейв во время заседания заявил, что Ахмедов пытался скрыть от британских властей яхту и перегнал ее в Дубай, чтобы она была "далеко за пределами досягаемости английского суда".

Изначально эта девятипалубная яхта с двумя вертолетными площадками была построена для Романа Абрамовича, а Ахмедов купил ее в 2014 году. На судне есть 20-метровый бассейн и даже мини-подлодка.

Сам бизнесмен во время слушаний заявил, что его жена раньше была на его содержании, обвинил "циничных адвокатов" в том, что они обратились в лондонский суд за разводом после того, как брак был расторгнут в России.

На решение суда, по мнению российского миллиардера, также повлияли напряженные отношения между Россией и Великобританией.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Высокий суд Англии и Уэльса арестовал активов группы "Энергетический стандарт" бизнесмена Константина Григоришина. Арест наложен в рамках обеспечительной меры для выполнения решения суда о выплате свыше 300 миллионов долларов компаниям Владимира Лукьяненко и Вадима Новинского.