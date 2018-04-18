10:16 18.04.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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Водителю Mazda после аварии в Кривом Роге сообщили о подозрении

В среду утром, 18 апреля, водителю автомобиля Mazda, который был одним из участников страшной аварии в Кривом Роге, объявили о подозрении.

Водителю Mazda после аварии в Кривом Роге сообщили о подозрении

Полиция обвиняет его в нарушении правил дорожного движения, повлекшем гибель нескольких человек. Как сообщил пресс-секретарь Национальной полиции Ярослав Тракало, мужчина после аварии был задержан и давал объяснения.

Вместе с тем позже в связи с резким ухудшением состояния здоровья, его перевели в больницу.

В ближайшее время водителя Mazda доставят в суд для избрания меры пресечения, - заверил Тракало, добавив, что все восемь погибших в дорожно-транспортное происшествии, это сотрудники компании "Арселор Миттал Кривой Рог".

Напомним, как сообщал УРА-Информ, утром 17 апреля в Кривом Роге Днепропетровской области произошла автомобильная авария, в результате которой восемь человек погибли, более 21 получили травмы. Все погибшие находились в маршрутке.

Водитель Mazda заявил, что перед столкновением очень торопился на вокзал, а маршрутку не успели увидеть из-за деревьев.


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