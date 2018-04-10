17:34 10.04.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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Под Черкассами рейдеры пытались захватить предприятие

В Черкасской области во время осуществления попытки захвата действующего сельского предприятия правоохранителями задержано полсотни рейдеров.

Под Черкассами рейдеры пытались захватить предприятие

Об этом сообщает первый заместитель председателя Нацполиции Вячеслав Аброськин в сети Facebook.

Указано, что сегодня, 10 апреля, масштабная группа вооруженных рейдеров предприняла попытку заполучить власть над одним из работающих сельских предприятий Черкасской области.

Полицейские органы, экстренно вмешавшись, оперативно задержали всех 50 людей-захватчиков.

Аброськин подчеркнул, что так будет со всеми искателями приключений которые хотят заработать таким образом. Он добавил, что те, кто сейчас лежит лицом в землю, согласился на рейдерство за 500 грн в день.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", в Черкассах неизвестные кинули две гранаты в помещение производственного цеха завода Фотоприбор, входящего в состав Укроборонпрома.


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