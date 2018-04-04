12:15 04.04.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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Адвокаты сорвали 11 заседаний по делу Януковича

Сторона защиты в деле по государственной измене Виктора Януковича в среду, 4 апреля, сорвала уже 11 судебных заседаний.

Адвокаты сорвали 11 заседаний по делу Януковича

Это произошло из-за постоянных командировок адвокатов. Об этом председательствующий судья Владислав Девятко заявил в зале суда.

По его словам, адвокаты говорят откровенную неправду тогда, как им предоставлены все возможности для допроса свидетелей. Ваши командировки подписываете вы себе сами, - сказал Девятко.

Напомним, сегодня Оболонский районный суд продолжил рассмотрение дела о госизмене экс-президента Януковича. В ходе заседания был допрошен свидетель Валерий Луговский.

Как сообщал УРА-Информ, Януковича подозревают в совершении преступлений, предусмотренных статьями Государственная измена, Пособничество в умышленных действиях, совершенных с целью изменения границ территории и государственной границы Украины и Пособничество в ведении агрессивной войны Уголовного кодекса Украины.


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