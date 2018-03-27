Куприй внес в Раду законопроект против российского бизнеса депутата Рыбалки

Об этом говорится в пояснительной записке к документу, доступной на портале Верховной Рады.

Так, проект закона Украины "О санкциях" по предотвращению иностранной военной агрессии против Украины был внесен в парламент 14 марта. 20 марта депутаты "УКРОПа" во главе с Куприем посвятили ему пресс-конференцию в стенах Рады.

По их словам, терпеть дальше нельзя. Именно поэтому "украинские патриоты" требует дать отпор российскому бизнесу в Украине, фактически "остановив хозяйственную деятельность не только граждан РФ, не только юридических лиц, которые являются резидентами РФ, но и всех компаний, зарегистрированных в третьих странах, собственниками которых являются бенефициары из РФ".

Таким образом, документ "УКРОПа" направлен против бизнеса другого народного депутата С. Рыбалки, семейный (снэковий) бизнес которого через компании в третьих странах (речь об офшорах на Кипре и Виргинских островах) тесно связан с РФ.

В частности, политику принадлежит завод по производству снэков в Липецке. Предприятие, конечно же, не напрямую зарегистрировано на Рыбалку. К нему ведут оффшорные связи. Все торговые марки снэковой продукции, которые выпускаются в РФ (в Липецке), зарегистрированы на те же самые оффшоры, на которых были зарегистрированы торговые марки снэков Рыбалки, выпускаемые в Украине. Более того, в СМИ доступен документ, из которого следует, что Рыбалка лично уполномочил липецкую компанию на производство семечек под ТМ "Semki" (его личная торговая марка).

Более того, против российских контрагентов Рыбалки - компании ООО "Снэк-групп" из Липецка - по представлению Службы безопасности Украины (СБУ) Министерство экономического развития и торговли (МЭРТ) уже ввело. После принятия законопроекта №8117 санкции автоматически заработают против всего бизнеса "радикала".

Как известно, на сегодняшний день служебных лиц компаний Рыбалки судят за торговлю в ОРДЛО. Им также вменяют "финансирование терроризма" по причине уплаты пошлин в казну так называемой ЛНР.

Также стоит напомнить, что ранее Куприй публично защищал Рыбалку и высказывался о том, что обвинения в адрес его компаний по поводу торговли на оккупированных территориях могут быть "сфальсифицированы".

Однако, под гнетом фактов из судебных заседаний по делу S.Group Рыбалки, проходящих регулярно в Сумах, Куприй изменил свою позицию. Дабы не стать "подельником финансиста террористов", депутат инициировал против коллеги целый "санкционный" законопроект.

Источник: Апостроф