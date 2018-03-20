13:32 20.03.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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Суд оставил Рубана под стражей

Апелляционный суд города Киева во вторник, 20 марта, на заседании оставил руководителя центра "Офицерский корпус" Владимира Рубана под стражей.

Суд оставил Рубана под стражей

Соответствующее решение объявил председательствующий судья в зале суда. Таким образом, суд отклонил апелляционную жалобу стороны защиты Рубана оставить ее без удовлетворения.

При этом судья объявил, что постановление Шевченковского суда в отношении подозреваемого Владимира Рубана о мере пресечения оставить без изменений, а заявление о взятии на поруки Рубана народным депутатом Надеждой Савченко оставить без удовлетворения.

Напомним, Шевченковский районный суд Киева избрал Рубану меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца без возможности внесения залога. Рубана подозревают по статьям Подготовка к преступлению, Создание террористической группы или террористической организации и Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами Уголовного кодекса Украины.

Как сообщал УРА-Информ, сегодня руководителю "Офицерского корпуса" Владимиру Рубану сообщено о дополнительном подозрении. Кго подозревают в сговоре с целью совершения насильственного свержения конституционного строя и захвата государственной власти, в подготовке к совершению действий с целью насильственного свержения конституционного строя. Об этом в зале Апелляционного суда города Киева заявил прокурор Александр Банник.


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