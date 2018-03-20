Суд оставил Рубана под стражей

Соответствующее решение объявил председательствующий судья в зале суда. Таким образом, суд отклонил апелляционную жалобу стороны защиты Рубана оставить ее без удовлетворения.

При этом судья объявил, что постановление Шевченковского суда в отношении подозреваемого Владимира Рубана о мере пресечения оставить без изменений, а заявление о взятии на поруки Рубана народным депутатом Надеждой Савченко оставить без удовлетворения.

Напомним, Шевченковский районный суд Киева избрал Рубану меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца без возможности внесения залога. Рубана подозревают по статьям Подготовка к преступлению, Создание террористической группы или террористической организации и Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами Уголовного кодекса Украины.

Как сообщал УРА-Информ, сегодня руководителю "Офицерского корпуса" Владимиру Рубану сообщено о дополнительном подозрении. Кго подозревают в сговоре с целью совершения насильственного свержения конституционного строя и захвата государственной власти, в подготовке к совершению действий с целью насильственного свержения конституционного строя. Об этом в зале Апелляционного суда города Киева заявил прокурор Александр Банник.