08:32 19.03.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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На Волыни водитель пытался наехать на пограничников

В Волынской области в воскресенье, 18 марта, возле границы с Беларусью пограничники задержали мужчину, который пытался на них наехать.

На Волыни водитель пытался наехать на пограничников

После осмотра в машине задержанного обнаружено две тысячи пачек контрабандных сигарет. Как сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы Украины, наряд сделал несколько предупредительных выстрелов вверх и по колесам авто. Однако водитель развернулся и пытался скрыться от преследования.

Пограничники около двух километров преследовали нарушителя, после чего водитель бросил машину и сбежал. По маршруту автомобиля во рву пограничники нашли 2740 пачек сигарет. Авто передали полиции. Водитель оказался местным жителем, вместе с тем ояснить инцидент он отказался.

Пограничники сообщили в полицию об уголовном правонарушении по статье Уголовного кодекса Украины "Угроза или насилие относительно сотрудника правоохранительного органа".

Напомним, как сообщал УРА-Информ, украинские пограничники помешали незаконному перемещению крупной партии контрабандных сигарет в соседней Румынии.


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