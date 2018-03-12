В Харькове СБУ задержала владельца сети магазинов из ДНР

Согласно недавно полученным сведениям, работники СБУ совместно с прокуратурой задержали бизнесмена, который владеет одной из крупнейших сетей продуктовых магазинов на временно оккупированной территории Донбасса.

Отмечается, что мужчине удалось наладить механизм поставки продуктов питания и табачных изделий с территории РФ. Часть продукции напрямую шла на нужды незаконных вооруженных формирований сепаратистов.

Известно, что задержанный бизнесмен является действующим "депутатом" в оккупированной Горловке. Он входил в десятку крупнейших "налогоплательщиков ДНР".

Во время обысков у него и его родственников изъяли документацию с доказательствами финансирования так называемой ДНР. Также у бизнесмена обнаружили 50 тысяч долларов, 150 тысяч гривен и банковские карточки.

В данное время суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей без альтернативы внесения залога.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", по последним данным, сейчас в заложниках на неподконтрольных Украине территориях Донбасса находятся 108 человек. Пропавшими без вести являются 398 человек.