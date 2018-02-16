Енергоефективний агробізнес

Партнер третього сезону – Асоціація Український клуб аграрного бізнесу. УКАБ – це асоціація номер один в агропромисловому секторі України, яка об’єднує понад 100 знакових представників галузі.

Гість студії – Сергій Зуєв, член Ради директорів, Фінансовий директор Корпорації Сварог Вест Груп. Алла Кравченко, заступник генерального директора Асоціації УКАБ з міжнародних питань, прокоментує позитивні тенденції зростання частки енергоефективних технологій в агросекторі, розповість про нові можливості для фермерів і реальні успішні демо-проекти використання біомаси в Україні.

На фото: Наталія Церковникова і Сергій Зуєв в студії програми OPEN CASE.

На фото: Алла Кравченко, експерт УКАБ в студії програми OPEN CASE.

В програмі обговорюється, чому Україна займає останні позиції серед європейських країн по ступеню впровадження енергоефективних технологій, як подолати залежність від імпорту енергоресурсів, як швидко інвестиції в «зелені» технології дають економічний ефект, які існують можливості для українських аграріїв не тільки заощаджувати, а й заробляти на енергозберігаючих технологіях і біоенергетиці, основні перешкоди для розвитку цього ринку, реальні кейси від Асоціації УКАБ тощо.

"Це [енергоефективність] дуже потужний тренд на рику. Про це дуже багато говорять в ЗМІ. Але всі ми розуміємо, що це непросте питання, бо воно стоїть на межі економіки, технології, права", – Наталія Церковникова.

"У нас немає іншого виходу [крім як бути енергоефективними]. Це питання національної безпеки. Це питання національної конкурентоспроможності", – Сергій Зуєв.

"Одне з актуальних питань на сьогодні – це запровадження в Україні цивілізованого ринку купівлі-продажу біомаси", – Алла Кравченко.

Асоціація Український клуб аграрного бізнесу організовує низку подій в рамках міжнародної виставки " Зернові технології". Виставка проходитиме з 21 по 23 лютого 2018 року в Міжнародному Виставковому Центрі (МВЦ), м. Київ, Броварський проспект, 15, станція м. Лівобережна. Це Форум з картоплярства, Насіннєвий форум 2018, Британсько-український агробізнес форум, День молодого спеціаліста "Твій професійний старт". Запрошуємо всіх бажаючих!

Дивіться програму OPEN CASE з Наталією Церковниковою кожен четвер в 20:30 на Першому Діловому телеканалі. Перший Діловий – телеканал Вашого успішного бізнесу! До наступних зустрічах в ефірах!