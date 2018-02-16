Енергоефективний агробізнес

Програма OPEN CASE з Наталією Церковниковою 15 лютого 2018 року знову в ефірі Першого Ділового телеканала! Відкриваємо енергокейс і говоримо про енергоефективність в агро.
Партнер третього сезону – Асоціація Український клуб аграрного бізнесу. УКАБ – це асоціація номер один в агропромисловому секторі України, яка об’єднує понад 100 знакових представників галузі.
Гість студії – Сергій Зуєв, член Ради директорів, Фінансовий директор Корпорації Сварог Вест Груп. Алла Кравченко, заступник генерального директора Асоціації УКАБ з міжнародних питань, прокоментує позитивні тенденції зростання частки енергоефективних технологій в агросекторі, розповість про нові можливості для фермерів і реальні успішні демо-проекти використання біомаси в Україні.
На фото: Алла Кравченко, експерт УКАБ в студії програми OPEN CASE.
В програмі обговорюється, чому Україна займає останні позиції серед європейських країн по ступеню впровадження енергоефективних технологій, як подолати залежність від імпорту енергоресурсів, як швидко інвестиції в «зелені» технології дають економічний ефект, які існують можливості для українських аграріїв не тільки заощаджувати, а й заробляти на енергозберігаючих технологіях і біоенергетиці, основні перешкоди для розвитку цього ринку, реальні кейси від Асоціації УКАБ тощо.
"Це [енергоефективність] дуже потужний тренд на рику. Про це дуже багато говорять в ЗМІ. Але всі ми розуміємо, що це непросте питання, бо воно стоїть на межі економіки, технології, права", – Наталія Церковникова.
"У нас немає іншого виходу [крім як бути енергоефективними]. Це питання національної безпеки. Це питання національної конкурентоспроможності", – Сергій Зуєв.
"Одне з актуальних питань на сьогодні – це запровадження в Україні цивілізованого ринку купівлі-продажу біомаси", – Алла Кравченко.
18 мая 2017 года вышел новый выпуск программы Open Case с Наталией Церковниковой на Первом Деловом телеканале, гостем и, без преувеличения, украшением которой стала Тамила Ругаль, преподаватель MakeUpMe Academy, парфюмерный эксперт и бьюти-тренер мировых домов моды.