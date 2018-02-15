Суд арестовал одного из фигурантов по делу Труханова

Он является фигурантом по делу о причинении ущерба бюджету Одессы. Как сообщил прокурор Валентин Мусияка, подозреваемый будет находится под стражей 60 суток, однако ему представлена возможность внесения залога в размере 5,2 миллионов гривен.

Суд также обязал обвиняемого сдать все паспорта. Вместе с тем, прокурор пока не знает, будут ли обжаловать данное решение.

Напомним, Загодиренко является фигурантом дела завода "Краян". По данным следователей одесские чиновники приобрели у частной структуры здание, ранее принадлежавшее ГП "Завод "Краян", за 185 миллионов гривен.

Сама структура в начале 2016 года приобрела здание на аукционе за 11,5 миллионов гривен, а полученные от городских властей средства "продавец" попытался перечислить фиктивной компании, руководитель которой находится в зоне АТО.

Как сообщал УРА-Информ, сегодня суд отпустил Труханова на поруки народного депутата Дмитрия Голубова.