21:32 15.02.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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Суд арестовал одного из фигурантов по делу Труханова

Соломенский районный суд города Киева в четверг, 15 февраля, избрал меру пресечения в виде содержания под стражей Петру Загодиренко.

Суд арестовал одного из фигурантов по делу Труханова

Он является фигурантом по делу о причинении ущерба бюджету Одессы. Как сообщил прокурор Валентин Мусияка, подозреваемый будет находится под стражей 60 суток, однако ему представлена возможность внесения залога в размере 5,2 миллионов гривен.

Суд также обязал обвиняемого сдать все паспорта. Вместе с тем, прокурор пока не знает, будут ли обжаловать данное решение.

Напомним, Загодиренко является фигурантом дела завода "Краян". По данным следователей одесские чиновники приобрели у частной структуры здание, ранее принадлежавшее ГП "Завод "Краян", за 185 миллионов гривен.

Сама структура в начале 2016 года приобрела здание на аукционе за 11,5 миллионов гривен, а полученные от городских властей средства "продавец" попытался перечислить фиктивной компании, руководитель которой находится в зоне АТО.

Как сообщал УРА-Информ, сегодня суд отпустил Труханова на поруки народного депутата Дмитрия Голубова.


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