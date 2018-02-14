Украина требует прекратить поставки оружия на оккупированный Донбасс, - Олифер

В среду, 14 февраля, в очередной раз были озвучены требования и вывести с территории Донбасса оружие и российские военные формирования. Об этом на своей страничке в Facebook после заседания написала пресс-секретарь представителя Украины в контактной группе Леонида Кучмы Дарка Олифер.

Она также отметила, что украинская сторона настаивает на необходимости беспрепятственного доступа представителей миссии ОБСЕ ко всей территории, которую контролируют боевики, включая неподконтрольный Украине участок украинско-российской границы.

Отдельно украинская сторона выразила возмущение обстрелом беспилотного летательного аппарата ОБСЕ, который имел место на неподконтрольной Украине части Донбасса 9 февраля 2018 года. Безопасность патрулей миссии - важная составляющая мирного урегулирования, агрессия и насилие по отношению к наблюдателям ОБСЕ является недопустимым, - добавила она.

Напомним, сегодня в Минске проходило заседание трехсторонней контактной группы по Донбассу.

Как сообщал УРА-Информ, украинская сторона на встрече заявила, что готова к компромиссам в вопросе освобождения заложников и ожидает скорейшего проведения второй волны освобождения.