Суд продлил арест подозреваемым по дело об убийстве Вороненкова

Таким образом, подозреваемые в причастности к убийству бывшего депутата Госдумы России Дениса Вороненкова будут находится по стражей еще два месяца. Как сообщила пресс-служба прокуратуры города Киева, судья удовлетворил ходатайство прокуратуры города Киева о продолжении безальтернативной меры пресечения еще на 60 суток.

Обоим мужчинам сообщено о подозрении по статье Уголовного Кодекса Украины Умышленное убийство, совершенное по предварительному сговору группой лиц, - напомнили в пресс-службе.

Как сообщал УРА-Информ, 23 марта 2017 года около гостиницы "Премьер Палас" в центре Киева расстреляли экс-депутата Госдумы России Дениса Вороненкова, который получил украинское гражданство.

Раненый охранник подстрелил напавшего. Убийцей оказался экс-боец батальона "Донбасс" Павел Паршов – он умер в больнице.

Напомним, 16 июня в Павлограде задержали активиста Ярослава Тарасенко, который был знаком с Паршовым и подозревается в соучастии в резонансном убийстве. Следователи считают, что Тарасенко привез киллера под гостиницу.