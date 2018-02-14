Суд продлил арест подозреваемым по дело об убийстве Вороненкова

Голосеевский районный суд города Киева во вторник, 13 февраля, продлил меру пресечения Александру Лосю и Ярославу Тарасенко.
Таким образом, подозреваемые в причастности к убийству бывшего депутата Госдумы России Дениса Вороненкова будут находится по стражей еще два месяца. Как сообщила пресс-служба прокуратуры города Киева, судья удовлетворил ходатайство прокуратуры города Киева о продолжении безальтернативной меры пресечения еще на 60 суток.
Обоим мужчинам сообщено о подозрении по статье Уголовного Кодекса Украины Умышленное убийство, совершенное по предварительному сговору группой лиц, - напомнили в пресс-службе.
Как сообщал УРА-Информ, 23 марта 2017 года около гостиницы "Премьер Палас" в центре Киева расстреляли экс-депутата Госдумы России Дениса Вороненкова, который получил украинское гражданство.
Раненый охранник подстрелил напавшего. Убийцей оказался экс-боец батальона "Донбасс" Павел Паршов – он умер в больнице.
Напомним, 16 июня в Павлограде задержали активиста Ярослава Тарасенко, который был знаком с Паршовым и подозревается в соучастии в резонансном убийстве. Следователи считают, что Тарасенко привез киллера под гостиницу.