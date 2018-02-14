09:56 14.02.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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Суд продлил арест подозреваемым по дело об убийстве Вороненкова

Голосеевский районный суд города Киева во вторник, 13 февраля, продлил меру пресечения Александру Лосю и Ярославу Тарасенко.

Суд продлил арест подозреваемым по дело об убийстве Вороненкова

Таким образом, подозреваемые в причастности к убийству бывшего депутата Госдумы России Дениса Вороненкова будут находится по стражей еще два месяца. Как сообщила пресс-служба прокуратуры города Киева, судья удовлетворил ходатайство прокуратуры города Киева о продолжении безальтернативной меры пресечения еще на 60 суток.

Обоим мужчинам сообщено о подозрении по статье Уголовного Кодекса Украины Умышленное убийство, совершенное по предварительному сговору группой лиц, - напомнили в пресс-службе.

Как сообщал УРА-Информ, 23 марта 2017 года около гостиницы "Премьер Палас" в центре Киева расстреляли экс-депутата Госдумы России Дениса Вороненкова, который получил украинское гражданство.

Раненый охранник подстрелил напавшего. Убийцей оказался экс-боец батальона "Донбасс" Павел Паршов – он умер в больнице.

Напомним, 16 июня в Павлограде задержали активиста Ярослава Тарасенко, который был знаком с Паршовым и подозревается в соучастии в резонансном убийстве. Следователи считают, что Тарасенко привез киллера под гостиницу.

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