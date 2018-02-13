Печерский суд признал Розенблата пострадавшим от действий НАБУ

Это - и его незаконное задержание без согласия Верховной Рады, и вручение подозрения, и проведение обысков, и препятствование в выезде за границу, и задержания в самолете.

Об этом сегодня сообщил адвокат Розенблатта Алексей Шевчук. По его словам, суд обязал старшего следователя "вручить памятку о правах и обязанностях пострадавшему Розенблату Бориславу Соломоновичу".

Его должны признать потерпевшим. Это даст ему право, в частности, подать иск о незаконных действиях, инициировать следственные и иные действия, необходимые в этом производстве по ходатайству, пояснил адвокат, добавив, что постановление не подлежит обжалованию.

Напомним, Розенблата обвиняют в том, что он получил 200 тысяч долларов за влияние на решения чиновников Госслужбы геологии и недр и местной власти о предоставлении ООО Укртехдобыч спецразрешений на пользование недрами.

Как сообщал УРА-Информ, 19 июня 2017 года детективы НАБУ задержали семь человек, причастных к вымогательству и получению неправомерной выгоды за содействие иностранной компании в осуществлении добычи янтаря в Украине.

По версии следствия, преступление совершено при участии народных депутатов Украины Максима Полякова и Борислава Розенблата.