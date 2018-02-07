13:32 07.02.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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Школы Черновцов закрыли на карантин до 18 февраля

Все школы города Черновцы закрыли на карантин.

Школы Черновцов закрыли на карантин до 18 февраля

Он начинается с завтрашнего дня и продлится до 18 февраля. Как сообщает пресс-служба Черновицкого городского совета, согласно приказу начальника управления образования городского совета Сергея Мартынюка, учебный процесс будет приостановлен во всех учреждениях общего среднего образования.

Решение о введении карантина было принято по результатам мониторинга посещения учащимися школ с целью предупреждения дальнейшего распространения заболеваемости ОРВИ, в том числе гриппа, локализации эпидемического процесса и обеспечения стабильной эпидемической ситуации на территории Черновцов.

Напомним, вчера в Черновцах 11 школ закрывают на карантин. В школах Запорожья из-за увеличения количества больных гриппом и ОРВИ объявлен карантин.

Как сообщал УРА-Информ, в связи с высоким уровнем заболеваемости на грипп и острые респираторные вирусные инфекции в школах и внешкольных учебных заведениях города Винница продлен карантин. Школы будут закрыты еще на неделю.

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