В Украине остаются обесточенными более 37 населенных пунктов

Как сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, в Одесской области еще не восстановлено электроснабжение в 32 населенных пунктах, а в Черкасской - в пяти.

Вместе с тем в ведомстве отметили, что опасных метеорологических явлений не наблюдается. Однако местами идет небольшой снег в Донецкой, Луганской и Закарпатской областях.

Также продолжает действовать ограничение движения крупногабаритного транспорта на территории Запорожской области на участке автодороги Н-30 Васильевка - Бердянск протяженностью 23 километра.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в среду вечером в Запорожской области практически снято ограничение на движение крупногабаритного транспорта на участке автодороги Р-37 Энергодар – Васильевка – Бердянск.