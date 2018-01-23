13:34 23.01.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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В Украине в этом году исключили русский язык из списка предметов для прохождения ВНО

В Украине с 2018 года русский язык в список предметов для прохождения внешнего независимого оценивания включатся не будет.

В Украине в этом году исключили русский язык из списка предметов для прохождения ВНО

Это связано с тем, что объем заказа на соответствующий тест был невысок. Вместе с тем в этом году абитуриенты смогут сдавать ВНО по 11 предметам общеобразовательного цикла.

Об этом во вторник, 23 января, во время пресс-конференции сообщил директор Украинского центра оценивания качества образования Вадим Карандий.

По его словам, русский язык стоит в одном ряду среди других языков, которые есть в Украине у коренного населения - в частности, польский, венгерский, румынский, по которым у нас тестирование не происходит. Здесь просто приведено в соответствие с другими языками, - пояснил он, добавив, что основная сессия ВНО должно начаться 22 мая тестированием по математике и продлится до 13 июня, когда состоится ВНО по химии.

Дополнительная сессия назначена на 2-11 июля.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в 2017 году чуть более половины участников внешнего независимого оценивания 2017 года сдали экзамен по украинскому языку на достаточном и высоком уровне.

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