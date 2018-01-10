13:14 10.01.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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Пункт пропуска "Станица Луганская" изменил график работы

Контрольный пункт пропуска "Станица Луганская" на линии разграничения в Луганской области в очередной раз сменил время работы. Теперь он будет функционировать свосем по другому графику.

Пункт пропуска

Об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины.

По информации ведомства, граждан будут пропускать с 07.00 до 17.00. Также известно, что такое решение принял штаб Антитеррористической операции.

При этом пассажиро-транспортный поток через контрольные пункты въезда-выезда на линии разграничения остается динамичным.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в контрольных пунктах въезда-выезда на линии разграничения в районе проведения АТО скопилось приблизительно 310 автомобилей. Так, Майорское – 40/50; Марьинка – 20/70; Новотроицкое – 60/40; Гнутово – 10/20.

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