Пункт пропуска "Станица Луганская" изменил график работы

Контрольный пункт пропуска "Станица Луганская" на линии разграничения в Луганской области в очередной раз сменил время работы. Теперь он будет функционировать свосем по другому графику.
Об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины.
По информации ведомства, граждан будут пропускать с 07.00 до 17.00. Также известно, что такое решение принял штаб Антитеррористической операции.
При этом пассажиро-транспортный поток через контрольные пункты въезда-выезда на линии разграничения остается динамичным.
Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в контрольных пунктах въезда-выезда на линии разграничения в районе проведения АТО скопилось приблизительно 310 автомобилей. Так, Майорское – 40/50; Марьинка – 20/70; Новотроицкое – 60/40; Гнутово – 10/20.