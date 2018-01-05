22:39 05.01.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
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Украина продолжает увеличивать газадобычу

За январь - ноябрь 2017 года добыча газа в стране поднялось на четыре процента. Об этом передает пресс-служба Минэнергоугля.

Украина продолжает увеличивать газадобычу

Всего же в 2017 году украинские компании нарастили добычу газа до 19 млрд кубометров, что почти на 700 млн больше, чем в 2016 году. Кроме того, Украина также нарастила импорт газа до 13 млрд кубометров, что принесло доходов на 40 процентов больше, чем в позапрошлом году. По украинским трубам за весь год прошло 85 млрд 505 млн кубометров газа, по сравнению с 2016 годом этот показатель поднялся на 15 процентов.

Украинские потребители также увеличили коэффициента пользования "голубым топливом" на два процента, даже несмотря на повышение тарифов не пользование газом на 30 процентов, которое состоялось в этом году. Необходимо продолжать процесс наращивания добычи голубого топлива из собственных источников, чтобы страна могла стать нетто-экспортером.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что в 2018 году цены на тарифы за газ для населения не вырастут.

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