Российского певца Кемеровского не пустили в Крым

Он пытался проехать на полуостров с материковой части Украины. Как сообщает в среду утром, 3 января, пресс-секретарь Бердянского пограничного отряда Государственной пограничной службы Украины Неля Доценко, у Кемеровского не было специального разрешения, которое выдают в органах Государственной миграционной службы.

Такой документ иностранцы и люди без гражданства должны иметь для пересечения административной границы с полуостровом, - пояснила она, добавив, что российский певец при прохождении пограничного контроля сообщил, что у него есть недвижимость в Крыму, и поэтому он собирается получить специальное разрешение для пересечения админграницы.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, за нарушение админграницы с Крымом запрещен въезд в Украину более 1300 иностранным гражданам. Среди них почти сотня артистов и деятелей культуры.