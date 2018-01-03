09:35 03.01.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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Российского певца Кемеровского не пустили в Крым

Российского певца Евгения Кемеровского не пропустили в Крым.

Российского певца Кемеровского не пустили в Крым

Он пытался проехать на полуостров с материковой части Украины. Как сообщает в среду утром, 3 января, пресс-секретарь Бердянского пограничного отряда Государственной пограничной службы Украины Неля Доценко, у Кемеровского не было специального разрешения, которое выдают в органах Государственной миграционной службы.

Такой документ иностранцы и люди без гражданства должны иметь для пересечения административной границы с полуостровом, - пояснила она, добавив, что российский певец при прохождении пограничного контроля сообщил, что у него есть недвижимость в Крыму, и поэтому он собирается получить специальное разрешение для пересечения админграницы.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, за нарушение админграницы с Крымом запрещен въезд в Украину более 1300 иностранным гражданам. Среди них почти сотня артистов и деятелей культуры.

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