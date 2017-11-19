Под Киевом группа иранцев напала на заправку

В Киево-Святошинском районе они пыталась силой вернуть топливо, за поставку которого вовремя не рассчиталось руководство предприятия. Нападающие задержаны с поличным. Теперь им грозит тюремное заключение до шести лет.

Как сообщает Главное управление Национальной полиции в области, сговорившись накануне мужчины наняли водителя грузовика, проникли на территорию пилорамы, где в сторожке закрыли сотрудника автозаправочной колонки. Затем они начали сливать горючее в цистерну грузового автомобиля.

Заправщик сразу нажал "тревожную кнопку". Вместе с тем до приезда полиции злоумышленники успели слить 280 литров бензина и 240 литров дизельного топлива. Паравоохранители задержали трех мужчин, которые оказались граждане Ирана.

Иностранцы помещены в изолятор временного содержания. О задержании сообщили в консульство их государства.

Полиция открыла уголовное дело по статье Грабеж Уголовного кодекса Украины и объявила задержанным подозрение. Сейчас решается вопрос об избрании нападающим меры пресечения.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, украинские газовики отмечают, что по итогам серьезного подорожания энергоносителя потребители часто теперь прибегают к незаконным способам потребления газа.