09:32 17.11.2017 | Общество | Новости
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В КНДР строят первую подводную лодку, способную нести баллистические ракеты

Пхеньян строит свою первую подводную лодку, оборудованную баллистическими ракетами. Об этом информирует Reuters.

В КНДР строят первую подводную лодку, способную нести баллистические ракеты

Со спутниковых снимков северокорейской военно-морской верфи, видна активность на судостроительной верфи КНДР в провинции Синпо.

Согласно отчету 38 North, на снимках видно строительство новой подводной лодки, способной нести баллистические ракеты. В докладе уточняется, что на протяжении 2017 года происходило движение частей и компонентов на двух площадках, расположенных рядом с конструкторскими залами в центре верфи.

Как отметили докладчики, изображения показали два больших круглых объекта, которые могли быть секциями корпуса давления подводной лодки. Секции корпуса оказались больше, чем для подводной лодки класса ROMEO в Северной Корее.

Изображения также показали продолжение испытания механизма выброса ракет с подводной лодки. Но в докладе говорится, что никакой активности не видно, предполагая подготовку к новому испытанию ракеты с подводной лодки.

 Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш призывает американского президента Дональда Трампа продлить ядерное соглашение с Ираном.По словам генсека, принятие Совместного всеобъемлющего плана действий было и должно оставаться примером для продвижения идеи о запрете использования ядерного оружия, прекращения его распространения для сохранения глобального мира и обеспечения безопасности во всех уголках планеты.


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