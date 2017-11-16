09:16 16.11.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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Полиция квалифицировала подрыв авто на Донбассе как теракт - ФОТО, ВИДЕО

Подрыв полицейского автомобиля, который произошел в районе поселка Гнутово Донецкой области в среду, 15 ноября, полиция квалифицировала как террористический акт.

Полиция квалифицировала подрыв авто на Донбассе как теракт - ФОТО, ВИДЕО

Сейчас на месте инцидента продолжают работать взрывотехники, кинологи со служебными собаками, которые обследуют территорию на наличие мин и других взрывоопасных предметов.

Как сообщает пресс-служба областного управления Национальной полиции, факт квалифицирован по статье Уголовного кодекса Украины Террористический акт.

По предварительной версии, наряд полиции ехал на вызов о незаконной вырубке леса в окрестностях Талаковки.

В зону обслуживания этой группы входили поселки на линии разграничения, такие как Талаковка, Гнутово, Сартана, - пояснили в полиции.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Донецкой области в среду, 15 ноября, на противотанковой мине подорвался служебный автомобиль. Мина была заложена диверсионно-разведывательной группой боевиков. В результате инцидента погиб майор полиции.


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