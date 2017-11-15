15:56 15.11.2017 | Общество | Новости
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Коалиция уничтожила четырех ключевых террористов ИГИЛ

Международная коалиция во главе с США на протяжении последних трех недель ликвидировала по крайней мере четырех ключевых террористов ИГИЛ в Сирии и Ираке.

Коалиция уничтожила четырех ключевых террористов ИГИЛ

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства обороны Соединенных Штатов Америки.

Как отметили в ведомстве, ликвидация этих ключевых террористов помешала усилиям ИГИЛ совершенствовать оружие, а также их возможности вербовать и тренировать террористов.

Кроме того, это снизило способность террористической группировки "планировать и осуществлять террористические атаки в Сирии, в Ираке, так и за рубежом".

При этом уточняется, что Коалиции удалось ликвидировать пропагандиста ИГИЛ с широкими связями на Ближнем Востоке и в Европе Юсуфа Демира. Также координатора внешних операций ИГИЛ Омера Демира; высокопоставленного куратора по вопросам вооружения Абу Язина и разработчика внешних операций террористов Абделя Хаджоу.

Коалиция продолжит преследовать высокопоставленных лидеров ИГИЛ и их сторонников в многочисленных сетях, чтобы разрушить и уничтожить структуры ИГИЛ.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", террористическая организация " Исламское государство" теряет основные каналы доходов от нефти. Согласно информации издания, с начала 2015 года доходы боевиков от продажи нефти сократились с 50 млн долларов до менее чем четырех млн долларов.


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