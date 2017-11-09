На пунктах пропуска на Донбассе застряли 500 авто

По состоянию на сегодняшнее утро, девятого ноября, в контрольных пунктах на въезд и выезд находилось такое количество транспортных средств: "Майорское" - 40/80; "Марьинка" - 40/100; "Новотроицкое" - 50/50; "Гнутово" - 40/100.

Пассажиро-транспортный поток в контрольных пунктах въезда-выезда на линии разграничения в зоне АТО остается интенсивным.

Всего на протяжении прошлых суток в КПВВ были оформлены почти 34,2 тысячи человек и 4,3 тысячи транспортных средств.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", президент Украины Петр Порошенко и премьер Молдовы Павел Филипп договорились о создании вместе с ЕС пункта пропуска. Данный пункт будет оснащен современной аппаратурой.