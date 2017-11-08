14:19 08.11.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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В Украине за сутки возникло 116 пожаров

В Украине в течение суток зафиксировано 116 пожаров.

В Украине за сутки возникло 116 пожаров

По итогам этих всех возгораний погибло пять граждан. Такие данные распространила пресс-служба ГСЧС Украины. Согласно сообщению – в жилом секторе за сутки замечено 63 возгорания, а также еще три пожара было на производстве. Еще 16 возгораний замечено в транспорте.

По итогам этих ЧП погибло пять граждан, а также было двое пострадавших и еще четверых спасли. В целом же с начала 2017 г. в стране зафиксировано около 76-ти тысяч пожаров, в которых погибло около 1500 граждан.

Как сообщал УРА-Информ, на ул. Владимирская горел жилой дом – утром восьмого ноября. На место были направлены четыре бригады ГСЧС столицы.


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