15:43 27.10.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
100177463:mysnichenko

На Донбасс направлено 213 тонн гуманитарной помощи от ООН

ООН уже направила на неконтролируемую Украиной территорию Донецкой области 213 тонн гуманитарной помощи.

На Донбасс направлено 213 тонн гуманитарной помощи от ООН

Такие данные распространил Отдел работы со СМИ Госпограничной службы Украины. Согласно этому сообщению – 26-го октября через пункт контроля "Новотроицкое" (Красноармейский район) на неконтролируемые территории въехало сразу 11 грузовых авто с продуктовыми наборами весом около213 тонн. Данный груз - от Всемирной продорганизации ООН департамента Верховного комиссара ООН, занимающегося вопросами беженцев.

Как сообщал УРА-Информ, Россия направила на Донбасс следующий свой " гумконвой", состоящий из 17-ти грузовых автомобилей.


Читайте также:
 
. . . .
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Вконтакте Ура-информ Фейсбук Ура-информ Твиттер Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Шоу-биз Футбол Бокс Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив