На Донбасс направлено 213 тонн гуманитарной помощи от ООН

Такие данные распространил Отдел работы со СМИ Госпограничной службы Украины. Согласно этому сообщению – 26-го октября через пункт контроля "Новотроицкое" (Красноармейский район) на неконтролируемые территории въехало сразу 11 грузовых авто с продуктовыми наборами весом около213 тонн. Данный груз - от Всемирной продорганизации ООН департамента Верховного комиссара ООН, занимающегося вопросами беженцев.

Как сообщал УРА-Информ, Россия направила на Донбасс следующий свой " гумконвой", состоящий из 17-ти грузовых автомобилей.