В зоне АТО в воскресенье один военнослужащий получил ранение

По состоянию на шесть часов вечера в зоне проведения антитеррористической операции на Донбассе один украинский военнослужащий получил ранение. Как сообщает УРА-Информ, ссылаясь на данные пресс-центра штаба АТО, в течение сегодняшнего дня обстановка оставалась неспокойной.

С полуночи российско-оккупационные группировки, используя стрелковое оружие и гранатометы. При этом на донецком направлении около часу ночи боевики открыли огонь неподалеку от села Шумы. В ответ украинские военнослужащие вынуждены были применить стрелковое оружие на поражение. В результате противостояния один украинский солдат получил ранения.

На луганском направлении, ночью противник дважды бил из автоматических гранатометов неподалеку Станицы Луганской. С этого же оружия боевики обстреляли подступы к Водяному на приморском направлении.

Кроме того, в воскресенье днем под огнем оказались защитники Авдеевки.

Напомним, в воскресенье 22 октября президент Украины Петр Порошенко провел в Авдеевке Донецкой области совещание по оперативной обстановке на фронте и пообщался с несущими службу в зоне АТО военнослужащими Вооруженных сил Украины.