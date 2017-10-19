Полиция задержала военного, который пытались вывезти из АТО сотни гранат - ФОТО

Их из зоны проведения антитеррористической операции пытался вывести военный. Как сообщает пресс-служба Главного управления Национальной полиции в Днепропетровской области, грузовик был задержан при въезде в область.

В военном КамАЗе правоохранители обнаружили более 700 боевых гранат - 559 РГД-5 и 187 гранат Ф-1 с запалами, а также два гранатомета РПГ-22. В сопроводительных документах была указана значительно меньшее количество гранат.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Запорожской области правоохранители задержали солдата ВСУ, который сбывал огнестрельное оружие, патроны и боеприпасы. Об этом передает пресс-служба Военной прокуратуры Южного региона Украины.

По информации ведомства, военнослужащий с целью собственного обогащения за 19 тысяч гривен предоставил местному жителю пистолет Макарова, гранату РГД-5, а также более 15 патронов и боеприпасов.