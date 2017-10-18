Вспышки АЧС зафиксированы в двух областях Украины

В двух украинских регионах недавно специалистами зафиксированы вспышки африканской чумы свиней. Такие данные содержатся в сообщении пресс-службы Госслужбы Украины по вопросам безопасности продуктов питания.

Выяснилось, что вспышки АЧС замечены в Черкасской и Николаевской областях. В частности, на Черкасчине в личном домохозяйстве жителя села Ятрановка Уманского района замечено заболевание, а также затем гибель свиньи. А на Николаевщине на территории свалки около г. Новая Одесса видели труп домашней свиньи.

Как сообщал УРА-Информ, госпрограмма финансирования борьбы с АЧС в Украине будет профинансирована вдвое лучше, чем раньше.