11:34 18.10.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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Вспышки АЧС зафиксированы в двух областях Украины

Вспышки АЧС недавно были зафиксированы в Черкасской, а также в Николаевской областях.

Вспышки АЧС зафиксированы в двух областях Украины

В двух украинских регионах недавно специалистами зафиксированы вспышки африканской чумы свиней. Такие данные содержатся в сообщении пресс-службы Госслужбы Украины по вопросам безопасности продуктов питания.

Выяснилось, что вспышки АЧС замечены в Черкасской и Николаевской областях. В частности, на Черкасчине в личном домохозяйстве жителя села Ятрановка Уманского района замечено заболевание, а также затем гибель свиньи. А на Николаевщине на территории свалки около г. Новая Одесса видели труп домашней свиньи.

Как сообщал УРА-Информ, госпрограмма финансирования борьбы с АЧС в Украине будет профинансирована вдвое лучше, чем раньше.


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