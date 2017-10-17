Почти четверть населения Евросоюза находится за чертой бедности

По данным Евростата, более 117 млн человек зарабатывают на жизнь меньше необходимого уровня. Ведомство опубликовало данные за 2016 год.

Таким образом, первое место списка занимает Болгария, где более 40 процентов жителей зарабатывают лишь на прожиточный минимум, второе место занимает Румыния с 39 процентами бедных, и третье место за греками 35 процентами нищих.

Добавим, что Украина в этом контексте не отошла далеко от Греции. По словам премьера Гройсмана, более восьми млн украинских пенсионеров проживают за гранью бедности.

По состоянию на 1 апреля 2017 года средняя пенсия в Украине составляла 1828 гривен.

Как сообщалось в "УРА-Информ", каждый пятый ребенок в развитых странах живет в бедности.