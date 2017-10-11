Переговорная группа в Минске приближается к освобождению всех заложников, - Грызлов

Об этом в среду, 11 октября, в интервью российским СМИ заявил представитель Российской Федерации в контактной группе Борис Грызлов. По его словам, есть много трудностей, но несмотря ни на что, контактная группа все ближе и ближе подходит к моменту освобождения всех удерживаемых лиц.

Вместе с тем представитель России дать прогноз точной даты не рискнул.

Напомним, в Минске в среду, 4 октября, состоялось заседание всех групп Трехсторонней контактной группы. Переговорные группы провели очередной раунд переговоров по освобождению заложников.

Как сообщал УРА-Информ, после заседание первый заместитель председателя Верховной Рады Ирина Геращенко заявил, что на гуманитарной подгруппе ключевой темой был вопрос освобождения заложников. При этом политик напомнила, что Украина готова помиловать 313 уголовных преступников для освобождения 88 украинских пленников, содержащихся на оккупированных территориях.