09:58 02.10.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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На складах под Калиновкой продолжается одиночная детонация боеприпасов

По состоянию на утро понедельника, 2 октября, на военных складах в поселке Калиновка Винницкой области одиночная детонация боеприпасов продолжается.

На складах под Калиновкой продолжается одиночная детонация боеприпасов

Вместе с тем открытых ячеек горения не наблюдается. Об этом сегодня утром сообщила пресс-служба Государственной службы чрезвычайных ситуаций.

По данным ведомства, в понедельник утром сводные пиротехнические отряды ГосЧС, в составе 108 человек продолжают обследование территории на наличие взрывоопасных предметов. На данный момент уже обследовано 12,6 тысяч гектаров территории.

Спасатели продолжают выполнять заявки от населения по выявлению подозрительных предметов. Всего с начала выполнения работ получено 313 заявок, выполнено - 309, обнаружено и изъято 547 взрывоопасных предметов.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в ГосЧС рассказали о состоянии пострадавших в результате взрывов на складе боеприпасов в Калиновке.


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