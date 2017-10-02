На складах под Калиновкой продолжается одиночная детонация боеприпасов

Вместе с тем открытых ячеек горения не наблюдается. Об этом сегодня утром сообщила пресс-служба Государственной службы чрезвычайных ситуаций.

По данным ведомства, в понедельник утром сводные пиротехнические отряды ГосЧС, в составе 108 человек продолжают обследование территории на наличие взрывоопасных предметов. На данный момент уже обследовано 12,6 тысяч гектаров территории.

Спасатели продолжают выполнять заявки от населения по выявлению подозрительных предметов. Всего с начала выполнения работ получено 313 заявок, выполнено - 309, обнаружено и изъято 547 взрывоопасных предметов.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в ГосЧС рассказали о состоянии пострадавших в результате взрывов на складе боеприпасов в Калиновке.