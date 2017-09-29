10:22 29.09.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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ООН отправила 14 тонн медсредств в оккупированную часть Луганской области

Медицинские средства общим весом около 14 тонн было направлено жителям оккупированных районов Луганской области. Соответствующая помощь проследовала от правление Управления Верховного Комиссара ООН по делам беженцев.

ООН отправила 14 тонн медсредств в оккупированную часть Луганской области

Об этом сообщает пресс-служба ГПСУ.

Отметим, что через контрольный пункт въезда-выезда "Новотроицкое" на выезд к неконтролируемой территории последовали два грузовых автомобиля.

В свою очередь транспортные средства перевозили для жителей Луганской области медицинские средства общим весом более 14 тонн.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", гуманитарные грузы на Донбасс недавно Красный Крест. Также гуманитарная помощь частично была отправлена на Донбасс одной из религиозных организаций. В оккупированные районы уже недавно проследовали семь грузовиков с гумпомощью - в виде гигиенических, а также продуктовых наборов.


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