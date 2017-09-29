ООН отправила 14 тонн медсредств в оккупированную часть Луганской области

Об этом сообщает пресс-служба ГПСУ.

Отметим, что через контрольный пункт въезда-выезда "Новотроицкое" на выезд к неконтролируемой территории последовали два грузовых автомобиля.

В свою очередь транспортные средства перевозили для жителей Луганской области медицинские средства общим весом более 14 тонн.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", гуманитарные грузы на Донбасс недавно Красный Крест. Также гуманитарная помощь частично была отправлена на Донбасс одной из религиозных организаций. В оккупированные районы уже недавно проследовали семь грузовиков с гумпомощью - в виде гигиенических, а также продуктовых наборов.