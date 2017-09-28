В Китае прекратят работу со всеми предприятиями КНДР

Об этом передает информационное агентство Reuters.

Всем гражданам КНР в обязательном порядке необходимо прекратить работу с частными и юридическими лицами. Однако сделано исключение для некоммерческих проектов в области жилищно-коммунального строительства.

Напомним, что недавно Совбез ООН принял еще более жесткие санкции против Северной Кореи. Ограничения касаются торговли нефтью, текстилем и обмен иностранными рабочими со страной "утренней росы".

Такие действия Совбез вынужден был принять по причине усиления ядерного потенциала и учащения ракетных испытаний Ким Чен Ыном.

В свою очередь Пхеньян заявил, что такие санкции дают ей полное право нанести ответный удар по США и другим ее союзникам, включая Южную корею и Японию.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно министр обороны Соединенных Штатов Джеймс Мэттис заявил, что собирается искоренять "ядерные амбиции" северокорейского лидера дипломатическими рычагами.