Спасатели изымают снаряды в жилом секторе Калиновки - ФОТО

Как сказано в сообщении ГосЧС, цитируя слова начальника криминальной полиции Вячеслава Аброськина, что из-за попадания снарядов в поселке загорелись четыре жилых дома. Сейчас спасатели работают над ликвидацией пожара.

Вместе с тем Военная прокуратура Центрального региона Украины открыла уголовное дело по факту совершения диверсии на территории военной части в Калиновке Винницкой области.

В ведомстве, в частности, отметили, что досудебное расследование открыто по признакам преступления, предусмотренного статьей Уголовного Кодекса Украины по факту совершения диверсии на территории военной части, которая дислоцирована в Калиновке Винницкой области.

На место происшествия срочно выехал военный прокурор Центрального региона Украины Максим Рябенко. Сейчас на месте работают следственно-оперативные группы военных прокуратур Центрального региона Украины и Винницкого гарнизона, Винницкого зонального отдела Военной службы правопорядка в Вооруженных силах Украины, подразделения Главного управления ГСЧС Украины в Винницкой области.

Выясняются обстоятельства происшествия и проводятся первоочередные следственные действия.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, СБУ квалифицировала возгорание на военных складах в поселке Калиновка Винницкой области как диверсия.